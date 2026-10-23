贾里德·库什纳被指控隐瞒在中东的账户

美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳卷入了一项针对其在中东两处秘密银行账户的调查，据《名利场》报道，这些账户中可能存有至少20亿美元的资金。 据调查记者马修·科尔新书的节选称，库什纳手机的屏幕截图据称是在一个由俄罗斯军事情报部门控制的远程服务器上被发现的。

库什纳本人称这些说法是“令人发指的捏造”。

所述事件发生于2017年，当时荷兰情报机构逮捕了一名俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）的特工。据该书披露，该特工当时正前往英国执行间谍任务。

据称，荷兰方面向该被捕人员提供了两个选择：要么与荷兰军事情报与安全局合作，要么被英国执法部门逮捕。

据调查记者马修·科尔透露，这名俄罗斯黑客决定投靠荷兰特工机构，并据称向其提供了进入格鲁乌秘密服务器的权限。 该服务器上据称存储着包含贾里德·库什纳iPhone X屏幕截图的机密文件。

据该刊报道，截至2018年，荷兰情报机构已查明俄方是如何获取库什纳手机访问权限的。据称，他们此后一直持续监控他在该设备上的活动。

随后，《名利场》报道称，情报机构据称发现库什纳曾登录过一个位于阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的银行账户，该账户从阿塞拜疆的一家银行收到了数亿美元的汇款。

当时，库什纳担任美国总统高级顾问，并在唐纳德·特朗普的第一届政府中领导美国创新办公室。

据《名利场》报道，其中一个账户被代号为“阿尔法”。该账户开设于阿联酋的阿布扎比第一银行。 报道称，该账户的运营由阿布扎比第一银行行长塔赫努恩·本·扎耶德负责监督，他正是阿联酋统治者穆罕默德·本·扎耶德的兄弟。

据该刊报道，设立该秘密基金的构想源自塔赫努恩·本·扎耶德和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼。 据称，其目的是帮助唐纳德·特朗普政府实现其外交政策目标，特别是为在美国与墨西哥边境修建隔离墙提供资金。

据《名利场》报道，最终该秘密基金的计划并未付诸实施。不过，该刊称，这两位中东君主仍向库什纳的两个账户转入了至少20亿美元。

第二个账户被命名为“贝塔”。据《名利场》报道，该账户被用于接收沙特阿拉伯王储转账的10亿美元。

报道还称，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡得知了沙特王子手中这笔 intended for 库什纳的资金。

据该杂志引用的消息来源称，内塔尼亚胡建议特朗普的女婿将这笔钱存入以色列中央银行。

上述信息基于《名利场》的报道以及调查记者马修·科尔新书中的节选。 关于账户、资金转账以及获取库什纳手机访问权限的细节，均以消息来源的陈述形式呈现，而非经法庭确认的事实。库什纳本人驳斥了这些指控，称其为“令人发指的捏造”。

在唐纳德·特朗普的第二个总统任期内，45岁的贾里德·库什纳再次参与了美国总统的外交事务。 他与特使史蒂夫·维特科夫共同参与了政府为解决国际冲突所做的努力。

库什纳与美国总统的女儿伊万卡·特朗普结为夫妇。

《名利场》杂志报道了这一消息。

此前，CNN在以色列的一项调查发现，作为加沙停火谈判中间人之一的贾里德·库什纳，与向以色列国防军供应武器和装备的公司存在间接的财务联系。

华盛顿责任与伦理公民组织（CREW）已提起诉讼，质疑贾里德·库什纳在唐纳德·特朗普总统政府中担任职务的合法性。 在诉状中，CREW要求禁止库什纳在政府中担任公职并行使公权，声称这违反了《宪法》关于官员任命的规定。

在美国华盛顿， 贾里德·库什纳否认了有关他在唐纳德·特朗普首个总统任期内担任白宫高级顾问期间，曾接触与阿联酋有关联的银行账户的指控。 库什纳称这些说法纯属捏造，并表示所描述的事件从未发生过。

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