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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер опинився в центрі розслідування щодо двох секретних банківських рахунків на Близькому Сході, на яких, за повідомленням Vanity Fair, могли зберігатися кошти на суму щонайменше 2 млрд доларів. Як стверджується в уривку з нової книги журналіста-розслідувача Метью Коула, скриншоти з телефона Кушнера нібито знайшли на віддаленому сервері, який контролювала російська військова розвідка.

Сам Кушнер назвав ці твердження «обурливими вигадками».

Описані події стосуються 2017 року, коли нідерландські спецслужби затримали агента Головного розвідувального управління Росії (ГРУ). За даними, наведеними в книзі, він прямував до Великої Британії для виконання шпигунського завдання.

Нідерландська сторона нібито запропонувала затриманому два варіанти: співпрацювати зі Службою військової розвідки та безпеки Нідерландів або бути заарештованим британськими правоохоронцями.

За інформацією журналіста-розслідувача Метью Коула, російський хакер вирішив перейти на бік нідерландських спецслужб і, як стверджується, надав їм доступ до секретного сервера ГРУ. На ньому нібито зберігалися конфіденційні файли зі скриншотами з iPhone X Джареда Кушнера.

До 2018 року нідерландські спецслужби, за даними видання, встановили, як росіяни отримали доступ до телефона Кушнера. Стверджується, що вони продовжували стежити за його активністю на пристрої.

Згодом, як повідомляє Vanity Fair, спецслужби нібито виявили, що Кушнер входив до банківського рахунку в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), на який із банку в Азербайджані надійшли сотні мільйонів доларів.

На той час Кушнер обіймав посаду старшого радника президента США та очолював Управління американських інновацій у першій адміністрації Дональда Трампа.

За даними Vanity Fair, один із рахунків отримав умовну назву «Альфа». Його відкрили у First Abu Dhabi Bank в ОАЕ. За обслуговуванням рахунку, як стверджується в матеріалі, стежив Тахнун бін Заїд — голова банку та брат правителя ОАЕ Мохаммеда бін Заїда.

Ідея створення секретного фонду, за інформацією видання, виникла у Тахнуна бін Заїда та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Метою нібито було допомогти адміністрації Дональда Трампа реалізувати її зовнішньополітичні завдання, зокрема профінансувати будівництво стіни на кордоні США та Мексики.

Зрештою задум із секретним фондом, як повідомляє Vanity Fair, не був реалізований. Однак, за твердженням видання, двоє близькосхідних монархів переказали на два рахунки Кушнера щонайменше 2 млрд доларів.

Другий рахунок отримав назву «Бета». За даними Vanity Fair, його використовували для переказу 1 млрд доларів від спадкоємного принца Саудівської Аравії.

У матеріалі також стверджується, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дізнався про наявність у саудівського принца коштів, призначених для Кушнера.

За інформацією джерела, на яке посилається видання, Нетаньягу порадив зятю Трампа розмістити гроші на депозиті в Центральному банку Ізраїлю.

Наведені відомості ґрунтуються на матеріалі Vanity Fair та уривку з нової книги журналіста-розслідувача Метью Коула. Твердження про рахунки, перекази коштів і обставини отримання доступу до телефона Кушнера викладені як повідомлення джерел, а не як встановлені судом факти. Сам Кушнер відкинув звинувачення, назвавши їх «обурливими вигадками».

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа 45-річний Джаред Кушнер знову долучився до зовнішньополітичної діяльності президента США. Разом зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом він бере участь у зусиллях адміністрації щодо врегулювання міжнародних конфліктів.

Кушнер одружений з Іванкою Трамп — дочкою президента США.

Про це повідомляє видання Vanity Fair.

Раніше в Ізраїлі розслідування CNN виявило непрямий фінансовий зв’язок Джареда Кушнера, одного з посередників у переговорах щодо припинення вогню в Газі, з компаніями, які постачають озброєння та обладнання для Армії оборони Ізраїлю.

Організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала позов, у якому оскаржує законність ролі Джареда Кушнера в адміністрації президента Дональда Трампа. У позові CREW вимагає заборонити Кушнеру обіймати посаду в уряді та здійснювати державні повноваження, стверджуючи, що це суперечить положенню Конституції про призначення посадовців.

У Вашингтоні, США, Джаред Кушнер заперечив звинувачення щодо нібито доступу до пов’язаних з Об’єднаними Арабськими Еміратами банківських рахунків, коли він був старшим радником Білого дому під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Кушнер назвав ці твердження вигадками та заявив, що описаних подій ніколи не було.

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