Европа рассматривает два сценария завершения войны в Украине, — Financial Times

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Такое изменение дипломатического подхода происходит на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном и сокращения американской поддержки Украины.

По информации Financial Times, в европейских столицах все больше склоняются к мнению, что переговоры с Кремлем больше нельзя оставлять исключительно на усмотрение Соединенных Штатов. Каналы связи с российской стороной уже открыты, а переговоры европейских лидеров с Владимиром Путиным могут состояться в ближайшее время.

Смена подхода связана с разочарованием в политике президента США Дональда Трампа. Европейские политики все чаще считают, что попытки повлиять на американского лидера с помощью личных убеждений и дипломатических комплиментов не дают ожидаемого результата.

По оценке Financial Times, Трамп сосредоточен на промежуточных выборах в Конгресс США и раздражен недостаточной, по его мнению, поддержкой европейских союзников в вопросе Ирана.

В то же время в Европе опасаются, что Вашингтон всё больше сосредотачивается на возможности заключения экономических соглашений с Россией, а не на долгосрочных интересах в сфере безопасности.

Несмотря на это, поддержка Украины и санкционное давление на Москву остаются ключевыми составляющими европейской политики. Их значение возросло после прекращения американской финансовой помощи, поскольку именно европейские средства продолжают играть важную роль в поддержке Украины.

Financial Times описывает два возможных сценария, которые могли бы стать предметом прямого обсуждения европейских лидеров с Владимиром Путиным.

Первый сценарий — замораживание войны вдоль нынешней линии контроля. В таком случае боевые действия прекращаются на текущих позициях, а Украина получает гарантии безопасности, связанные с условием, что она никогда не вступит в НАТО.

Второй сценарий — передача России остальной части Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО. Он предполагает, что Москва получит территории Донецкой области, которые в настоящее время не контролирует, а Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

В то же время речь идет лишь о возможных вариантах развития событий, а не о согласованных сторонами предложениях или достигнутых договоренностях.

По данным издания, часть украинцев могла бы воспринять любой из этих сценариев как предательство. Кроме того, европейские политики сомневаются, что Владимир Путин будет готов согласиться на такие условия.

Сам российский диктатор продвигает идею трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению Financial Times, такой формат соответствовал бы стремлению Москвы закрепить за собой статус великой державы, оставив Украину и её ключевых европейских партнёров вне переговоров.

Особое внимание Financial Times уделила изменению поведения президента Украины Владимира Зеленского в отношениях с Вашингтоном.

По наблюдениям издания, украинский лидер стал резче высказываться о Дональде Трампе, открыто говорить об ограничениях американских спутниковых услуг и предполагать, что президент США благосклонно относится к авторитарным лидерам.

Кроме того, Киев отверг требование Вашингтона прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

По мнению авторов материала, изменение риторики Зеленского может быть связано не только с разочарованием в политике американской администрации, но и с политическим расчетом. На фоне снижения поддержки Трампа в опросах и рисков для республиканцев на промежуточных выборах украинский президент может пытаться обращаться напрямую к американскому обществу.

Еще одним направлением европейской политики становится снижение зависимости от оборонных технологий США. Особое значение имеют спутниковые системы Starshield и Starlink, которые играют важную роль в обеспечении связи и военных нужд Украины.

Киев по-прежнему зависит от американских спутниковых возможностей для противодействия российским атакам и получения разведывательной информации. Украинские власти также надеются убедить Вашингтон расширить спутниковую поддержку для нанесения ударов по местам запуска ракет в глубине России.

Несмотря на эту зависимость, Владимир Зеленский избрал более жесткий подход к отношениям с Дональдом Трампом и Илоном Маском. Президент Украины даже допускал возможность того, что США могут встать на сторону России.

Один из высокопоставленных европейских собеседников Financial Times сравнил позицию Зеленского с подходом премьер-министра Канады Марка Карни. Последний также демонстрирует готовность открыто противоречить Трампу и учитывать риски неблагоприятных решений Вашингтона.

Таким образом, Европа пытается усилить свою роль в предстоящих переговорах о прекращении войны, одновременно ища варианты обеспечения безопасности для Украины и способы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. Однако описанные Financial Times сценарии остаются предметом обсуждения, а не согласованным планом завершения войны.

Об этом сообщает Financial Times.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекращать войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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