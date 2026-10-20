Президент Кипра Никос Христодулидис должен встретиться с лидером киприотов-турок Туфаном Эрхюрманом в Никосии во вторник в 11:00. Перед переговорами Христодулидис заявил, что идет на встречу с единственной целью — добиться позитивных сдвигов, сообщает Cyprus Mail.

Предложение ООН

В понедельник Христодулидис сообщил, что ООН предложила даты совместной встречи лидеров двух общин Кипра с личной посланницей генерального секретаря ООН Марией Анхелой Ольгин. По его словам, греко-кипрская сторона уже дала положительный ответ на это предложение.

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Новые пункты пропуска

Президент также прокомментировал возможность объявления об открытии четырех новых пунктов пересечения. Он заявил, что греко-кипрская сторона готова двигаться дальше при условии положительного ответа турецко-кипрской стороны.

Христодулидис добавил, что его сторона также готова продвигаться по другим вопросам, которые поднимал генеральный секретарь ООН. Среди них — содержание переговоров, методология их проведения и меры по укреплению доверия.

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