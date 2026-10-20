Prezydent Cypru Nikos Christodoulides ma spotkać się we wtorek o godz. 11:00 w Nikozji z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Przed rozmowami Christodoulides oświadczył, że idzie na spotkanie z jedynym celem — osiągnięciem pozytywnych postępów, informuje Cyprus Mail.

Propozycja ONZ

W poniedziałek Christodoulides poinformował, że ONZ zaproponowała terminy wspólnego spotkania liderów dwóch społeczności Cypru z osobistą wysłanniczką sekretarza generalnego ONZ Maríą Ángelą Holguín. Jak powiedział, strona grecko-cypryjska już udzieliła pozytywnej odpowiedzi na tę propozycję.

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Nowe przejścia

Prezydent skomentował również możliwość ogłoszenia otwarcia czterech nowych przejść. Oświadczył, że strona grecko-cypryjska jest gotowa pójść dalej pod warunkiem pozytywnej odpowiedzi strony turecko-cypryjskiej.

Christodoulides dodał, że jego strona jest również gotowa czynić postępy w innych kwestiach poruszonych przez sekretarza generalnego ONZ. Należą do nich treść rozmów, metodologia ich prowadzenia oraz środki budowy zaufania.

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