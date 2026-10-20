Венс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что, по его мнению, Украина не должна становиться членом Североатлантического альянса. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон и Киев будут продолжать сотрудничать по отдельным вопросам.

Во время беседы ведущий спросил американского вице-президента, можно ли считать страну-партнера таким же союзником, как государство, с которым существуют формальные союзнические отношения, или речь идет о менее тесном сотрудничестве.

В ответ Венс отметил, что между США и Украиной нет официального союзнического соглашения, а Украина не является членом НАТО. Он также выразил убеждение, что Киев не должен вступать в Альянс.

«Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции также…», — заявил Венс.

В ходе того же интервью вице-президент США также заявил, что Украина должна прекратить атаки на российские энергетические объекты. Вероятно, речь шла, в частности, об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Таким образом, Венс озвучил позицию по двум вопросам: перспективам вступления Украины в НАТО и украинским ударам по энергетической инфраструктуре России.

Украина рассматривает вступление в НАТО как одно из направлений обеспечения долгосрочной безопасности государства. В то же время заявления представителей американской администрации относительно членства Украины в Альянсе и условий прекращения войны остаются важной частью дискуссий между Киевом и Вашингтоном.

Заявление Джей Ди Венса свидетельствует о том, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО, однако в то же время допускает дальнейшее сотрудничество между двумя странами в отдельных сферах.

Об этом Венс заявил в программе 2WAY TONIGHT.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

В первой половине октября по меньшей мере восемь торговых судов подверглись атакам беспилотников у берегов Румынии и Болгарии — обе страны являются членами НАТО.

В Брюсселе союзники по НАТО в этом месяце начинают переговоры о новых требованиях к силам и вооружениям, необходимым для защиты от возможного нападения Российской Федерации — государства-агрессора.

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