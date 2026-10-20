Федеральный конституционный суд Пакистана постановил, что повторное отложение рассмотрения вопроса о повышении государственного служащего не может использоваться для бессрочного переноса его дела. В то же время даже три последовательные отсрочки не дают чиновнику автоматического права на повышение, сообщает The Express Tribune.

Гарантии для служащих

В 19-страничном решении, автором которого является судья Али Бакар Наджафи, суд определил гарантии для служащих, чьи дела Центральный отборочный совет неоднократно откладывает. Чиновник имеет право на рассмотрение своей кандидатуры, когда это предусмотрено действующими правилами, а решение должно основываться на объективных критериях.

Если этого требует соответствующая политика, служащему должны сообщить конкретные и понятные причины неблагоприятного решения. Он также должен получить реальную возможность устранить недостаток, из-за которого рассмотрение было отложено. Повторные отсрочки не могут основываться на отсутствии новых, конкретных и юридически релевантных оснований.

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Основания для новой отсрочки

Суд подчеркнул, что каждая отсрочка должна иметь определенное правовое основание и соответствовать правилам или политике в отношении повышений. Если первоначальный недостаток уже устранен, орган власти должен указать новое законное основание для дальнейшего переноса рассмотрения.

Решение было принято по делу полицейского, который оспаривал отказ в повышении с 19-го до 20-го служебного ранга. Суд отклонил его жалобу, но разъяснил, что продвижение чиновников, младших по рангу, само по себе не превращает временную отсрочку в постоянное обходение служащего при рассмотрении кандидатур, если первоначальное основание для отсрочки исчезло.

Суд также отметил, что наличие производства может оправдывать отсрочку, однако последующее оправдание устраняет такое основание. В решении упомянуты наставления для государственных служащих, сформулированные Мухаммадом Али Джинной в речи в апреле 1948 года.

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