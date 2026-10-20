Федеральний конституційний суд Пакистану постановив, що повторне відкладення розгляду питання про підвищення державного службовця не може використовуватися для безстрокового перенесення його справи. Водночас навіть три послідовні відстрочення не дають посадовцю автоматичного права на підвищення, повідомляє The Express Tribune.

Гарантії для службовців

У 19-сторінковому рішенні, автором якого є суддя Алі Бакар Наджафі, суд визначив гарантії для службовців, чиї справи Центральна відбіркова рада неодноразово відкладає. Посадовець має право на розгляд кандидатури, коли це передбачають чинні правила, а рішення має ґрунтуватися на об'єктивних критеріях.

Якщо цього вимагає відповідна політика, службовцеві повинні повідомити конкретні та зрозумілі причини несприятливого рішення. Також він має отримати реальну можливість усунути недолік, через який розгляд відклали. Повторні відстрочення не можуть ґрунтуватися без нових, конкретних і юридично релевантних підстав.

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Підстави для нового відкладення

Суд наголосив, що кожне відкладення має мати визначену правову підставу та відповідати правилам або політиці щодо підвищення. Якщо первісний недолік уже усунуто, орган влади повинен вказати нову законну підставу для подальшого перенесення розгляду.

Рішення ухвалили у справі поліцейського, який оскаржував відмову в підвищенні з 19-го до 20-го службового рангу. Суд відхилив його скаргу, але роз'яснив, що просування молодших за рангом посадовців саме по собі не перетворює тимчасове відкладення на постійне обходження службовця під час розгляду кандидатур, якщо початкова підстава для відстрочення зникла.

Суд також зазначив, що наявність провадження може виправдовувати відкладення, однак подальше виправдання усуває таку підставу. У рішенні згадано настанови для державних службовців, сформульовані Мухаммадом Алі Джинною у промові в квітні 1948 року.

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