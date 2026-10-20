Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu orzekł, że wielokrotne odraczanie rozpatrzenia kwestii awansu urzędnika państwowego nie może służyć bezterminowemu przekładaniu jego sprawy. Jednocześnie nawet trzy kolejne odroczenia nie dają urzędnikowi automatycznego prawa do awansu, podaje The Express Tribune.

Gwarancje dla urzędników

W 19-stronicowym orzeczeniu, którego autorem jest sędzia Ali Baqar Najafi, sąd określił gwarancje dla urzędników, których sprawy Centralna Rada Selekcyjna wielokrotnie odracza. Urzędnik ma prawo do rozpatrzenia jego kandydatury, gdy przewidują to obowiązujące przepisy, a decyzja musi opierać się na obiektywnych kryteriach.

Jeżeli wymaga tego odpowiednia polityka, urzędnik powinien zostać poinformowany o konkretnych i zrozumiałych powodach niekorzystnej decyzji. Musi również otrzymać realną możliwość usunięcia uchybienia, z powodu którego rozpatrzenie sprawy odroczono. Powtarzające się odroczenia nie mogą opierać się na braku nowych, konkretnych i prawnie istotnych podstaw.

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Podstawy nowego odroczenia

Sąd podkreślił, że każde odroczenie musi mieć określoną podstawę prawną i być zgodne z przepisami lub polityką dotyczącą awansów. Jeśli pierwotne uchybienie zostało już usunięte, organ władzy musi wskazać nową zgodną z prawem podstawę do dalszego odkładania rozpatrzenia sprawy.

Orzeczenie wydano w sprawie funkcjonariusza policji, który zaskarżył odmowę awansu z 19. na 20. stopień służbowy. Sąd oddalił jego skargę, ale wyjaśnił, że awansowanie urzędników o niższym stopniu samo w sobie nie przekształca tymczasowego odroczenia w trwałe pomijanie urzędnika przy rozpatrywaniu kandydatur, jeśli pierwotna podstawa odroczenia przestała istnieć.

Sąd zauważył również, że toczące się postępowanie może uzasadniać odroczenie, jednak późniejsze uniewinnienie usuwa taką podstawę. W orzeczeniu wspomniano o wskazówkach dla urzędników państwowych sformułowanych przez Muhammada Alego Jinnaha w przemówieniu z kwietnia 1948 roku.

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