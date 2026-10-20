Księżniczka Welska wzięła udział w przyjęciu na cześć sułtana Omanu, ubrana w zieloną suknię – People

Księżna Welska Kate Middleton wraz z księciem Williamem, królem Karolem i królową Camillą wzięła udział w Windsorze w uroczystości powitania sułtana Omanu, Haysama bin Tarika.

Na tę uroczystość księżna wybrała zielony płaszcz marki Alexander McQueen oraz kapelusz autorstwa Juliette Botterill, uzupełniając stylizację klasyczną torebką Chanel. Wybór koloru zielonego był gestem „dyplomatycznej garderoby”, wyrażającym szacunek wobec gości, ponieważ jest to jeden z kolorów flagi narodowej Omanu.

Źródło: People.

Księżną Walii Kate Middleton wraz z 11-letnią córką Charlotte zauważono w londyńskiej komunikacji miejskiej. 10 października jechały metrem, a jeden z pasażerów nagrał je na wideo.

Przypomnijmy, że książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych.

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