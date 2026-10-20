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Новости Мир

Принцесса Уэльская приняла участие в приеме султана Омана в зеленом наряде – People

UA NEWS 20 Октября 2026 19:14
Принцесса Уэльская приняла участие в приеме султана Омана в зеленом наряде – People

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом, королём Чарльзом и королевой Камиллой приняла участие в церемонии встречи султана Омана Хайсама бен Тарика в Виндзоре.

Для торжества принцесса выбрала зелёное пальто от Alexander McQueen и шляпку от Джульетты Боттерилл, дополнив образ классической сумкой Chanel. Выбор зелёного цвета стал жестом «дипломатического гардероба» в знак уважения к гостям, поскольку это один из цветов национального флага Омана.

КЕйт Міддлтон і принц Вільям

Источник: People.

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вместе с 11-летней дочерью Шарлоттой заметили в общественном транспорте Лондона. Они ехали на метро 10 октября, а один из пассажиров снял их на видео.

Напомним, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми вернулся жить в Великобританию после шести лет пребывания в США. 

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