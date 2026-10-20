Уряд Південної Кореї покриває 8,4% зарплат пожежників — Korea Herald

У Південній Кореї центральний уряд у 2026 році покриває лише 8,4% видатків на оплату праці пожежників, а решту 91,6% фінансують місцеві органи влади. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на дані провінції Кьонгі.

Видатки пожежних служб

Сукупний бюджет пожежних управлінь у 17 провінціях і містах-метрополіях країни цього року становить 8,6 трлн вон, або близько 6,4 млрд доларів. Місцеві бюджети забезпечують 7,67 трлн вон, що дорівнює 89,3% загальної суми, тоді як внесок центрального уряду становить 923,9 млрд вон, або 10,7%.

На зарплати пожежників передбачено 6,51 трлн вон. Центральна влада виділяє на це 549,6 млрд вон через субсидії на пожежну безпеку. Основний фінансовий тягар, таким чином, залишається на місцевій владі.

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Статус держслужбовців і фінансування

Єдиний статус пожежників як національних державних службовців набув чинності у квітні 2020 року. Тоді уряд заявляв, що зміна має зменшити регіональні відмінності у роботі пожежних служб і поліпшити умови праці їхніх працівників.

Водночас місцева влада зберегла головну відповідальність за організацію роботи пожежних служб, управління персоналом і бюджетами. Закон про місцеве самоврядування також відносить до повноважень місцевої влади запобігання пожежам, реагування на них і розслідування, а також рятувальні та екстрені медичні послуги.

Частка центрального уряду у фінансуванні пожежної служби зросла приблизно з 7% у 2019 році до 11,5% у 2020-му та досягла 14,9% у 2021 році. Потім вона становила 12,3% у 2022 році, 12,4% у 2023-му, 10,1% у 2024-му, 11,5% у 2025-му та 10,7% цього року. Аналіз Корейської асоціації політичних досліджень, опублікований у березні 2025 року, відніс 43% обов'язків пожежників до національних, 23% — до спільних повноважень центральної та місцевої влади, а 34% — до місцевих.

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