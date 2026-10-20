В Южной Корее центральное правительство в 2026 году покрывает лишь 8,4% расходов на оплату труда пожарных, а остальные 91,6% финансируют местные органы власти. Об этом Korea Herald сообщает со ссылкой на данные провинции Кёнгидо.

Расходы пожарных служб

Совокупный бюджет пожарных управлений в 17 провинциях и городах-метрополиях страны в этом году составляет 8,6 трлн вон, или около 6,4 млрд долларов. Местные бюджеты обеспечивают 7,67 трлн вон, что равно 89,3% общей суммы, тогда как вклад центрального правительства составляет 923,9 млрд вон, или 10,7%.

На зарплаты пожарных предусмотрено 6,51 трлн вон. Центральные власти выделяют на это 549,6 млрд вон через субсидии на пожарную безопасность. Основное финансовое бремя, таким образом, остается на местных властях.

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Статус госслужащих и финансирование

Единый статус пожарных как национальных государственных служащих вступил в силу в апреле 2020 года. Тогда правительство заявляло, что изменение должно сократить региональные различия в работе пожарных служб и улучшить условия труда их сотрудников.

В то же время местные власти сохранили главную ответственность за организацию работы пожарных служб, управление персоналом и бюджетами. Закон о местном самоуправлении также относит к полномочиям местной власти предотвращение пожаров, реагирование на них и расследование, а также спасательные и экстренные медицинские услуги.

Доля центрального правительства в финансировании пожарной службы выросла примерно с 7% в 2019 году до 11,5% в 2020 году и достигла 14,9% в 2021 году. Затем она составляла 12,3% в 2022 году, 12,4% в 2023 году, 10,1% в 2024 году, 11,5% в 2025 году и 10,7% в этом году. Анализ Корейской ассоциации политических исследований, опубликованный в марте 2025 года, отнес 43% обязанностей пожарных к национальным, 23% — к совместным полномочиям центральной и местной власти, а 34% — к местным.

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