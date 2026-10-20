韩国政府承担消防员工资的8.4%——《韩国先驱报》

在韩国，中央政府2026年仅承担消防员工资支出的8.4%，其余91.6%由地方政府提供资金。据《韩国先驱报》援引京畿道数据报道。

消防部门支出

今年，该国17个道和广域市消防部门的总预算为8.6万亿韩元，约合64亿美元。地方预算提供7.67万亿韩元，占总额的89.3%，而中央政府的拨款为9239亿韩元，占10.7%。

消防员工资预算为6.51万亿韩元。中央政府通过消防安全补贴为此拨付5496亿韩元。因此，主要财政负担仍由地方政府承担。

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公务员身份与资金来源

消防员作为国家公务员的统一身份于2020年4月生效。当时，政府表示，这一变化将减少消防部门运作中的地区差异，并改善其工作人员的工作条件。

与此同时，地方政府仍保留对消防部门工作组织、人员管理和预算的主要责任。《地方自治法》还将火灾预防、应对和调查，以及救援和紧急医疗服务列为地方政府的权限。

中央政府在消防服务资金中的占比从2019年的约7%升至2020年的11.5%，并在2021年达到14.9%。此后，该比例在2022年为12.3%，2023年为12.4%，2024年为10.1%，2025年为11.5%，今年为10.7%。韩国政策研究协会于2025年3月发布的一项分析将消防员职责的43%归为国家职责，23%归为中央和地方政府共同权限，34%归为地方职责。

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