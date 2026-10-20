W Korei Południowej rząd centralny w 2026 roku pokrywa jedynie 8,4% wydatków na wynagrodzenia strażaków, a pozostałe 91,6% finansują władze lokalne. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na dane prowincji Gyeonggi.

Wydatki służb pożarniczych

Łączny budżet jednostek straży pożarnej w 17 prowincjach i miastach metropolitalnych kraju wynosi w tym roku 8,6 bln wonów, czyli około 6,4 mld dolarów. Budżety lokalne zapewniają 7,67 bln wonów, co stanowi 89,3% całej kwoty, podczas gdy wkład rządu centralnego wynosi 923,9 mld wonów, czyli 10,7%.

Na wynagrodzenia strażaków przeznaczono 6,51 bln wonów. Władze centralne przeznaczają na ten cel 549,6 mld wonów poprzez dotacje na bezpieczeństwo pożarowe. Główny ciężar finansowy pozostaje zatem po stronie władz lokalnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Status urzędników państwowych i finansowanie

Jednolity status strażaków jako państwowych urzędników służby cywilnej wszedł w życie w kwietniu 2020 roku. Wówczas rząd oświadczył, że zmiana ma zmniejszyć regionalne różnice w funkcjonowaniu służb pożarniczych i poprawić warunki pracy ich pracowników.

Jednocześnie władze lokalne zachowały główną odpowiedzialność za organizację pracy służb pożarniczych, zarządzanie personelem i budżetami. Ustawa o samorządzie lokalnym również zalicza do kompetencji władz lokalnych zapobieganie pożarom, reagowanie na nie i ich badanie, a także usługi ratownicze i ratownictwo medyczne.

Udział rządu centralnego w finansowaniu służby pożarniczej wzrósł z około 7% w 2019 roku do 11,5% w 2020 roku i osiągnął 14,9% w 2021 roku. Następnie wynosił 12,3% w 2022 roku, 12,4% w 2023 roku, 10,1% w 2024 roku, 11,5% w 2025 roku i 10,7% w tym roku. Analiza Koreańskiego Stowarzyszenia Badań Politycznych, opublikowana w marcu 2025 roku, zaliczyła 43% obowiązków strażaków do krajowych, 23% do wspólnych kompetencji władz centralnych i lokalnych, a 34% do lokalnych.

Czytaj nas na