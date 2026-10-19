W Libanie Hezbollah 13 października ogłosił pomoc finansową dla rodzin, których domy zostały zniszczone lub doznały tak poważnych uszkodzeń, że nie nadają się do zamieszkania, podczas ostatniej wojny z Izraelem. Jak informuje Al Jazeera, analitycy uważają, że inicjatywa ta zwiększa presję na rząd Libanu, który dąży do ograniczenia wpływów ugrupowania.

Wysokość wypłat

Ugrupowanie oświadczyło, że przeprowadziło ocenę szkód wojennych na południowych przedmieściach Bejrutu oraz na południu Libanu. Rodzinom, których domy zostały zniszczone w Bejrucie i jego przedmieściach, obiecano po 14 tys. dolarów. Dla mieszkańców innych regionów kraju przewidziano po 12 tys. dolarów. Hezbollah poinformował także o finansowaniu zakupu mebli.

Według oświadczenia ugrupowania wsparcie będą mogli otrzymać wszyscy poszkodowani niezależnie od poglądów politycznych. Właścicieli drugiego domu wezwano do rezygnacji ze świadczenia mieszkaniowego, jednak, jak podał Hezbollah, nadal będą oni uprawnieni do rekompensaty na meble.

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Doniesienia o środkach z Iranu

Wcześniej Reuters podał, że Iran rzekomo przekazał Hezbollahowi 200 mln dolarów na wsparcie szyickiej ludności Libanu po trzech latach wojny z Izraelem. Przedstawiciel Departamentu Stanu USA zaprzeczył, że Iran, który znajduje się pod znaczną presją gospodarczą, mógł przekazać te środki swojemu sojusznikowi w Libanie.

Analitycy cytowani przez Al Jazeerę zauważyli, że Hezbollah ma inne mechanizmy finansowania, w tym wsparcie diaspory, a także może otrzymywać środki za pośrednictwem krajowych instytucji finansowych lub kryptowalut. Libański analityk polityczny Marcel Baloukji powiedział, że ugrupowanie ma dostęp do środków od państwa, zamożnych osób, różnych struktur, firm i szpitali.

Presja na rząd Libanu

Analitycy uważają, że wypłaty mogą pomóc Hezbollahowi utrzymać poparcie wśród jego zwolenników, choć rekompensaty niekoniecznie pokryją wszystkie koszty poszkodowanych. Ich zdaniem takie wsparcie może skomplikować sytuację władz Libanu, które znajdują się pod presją USA i Izraela w kwestii przeciwdziałania wpływom ugrupowania. W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu USA Marco Rubio zadzwonił do prezydenta Libanu Josepha Aouna i poruszył kwestię materiałów wybuchowych przejętych przez siły libańskie i powiązanych z Hezbollahem.

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