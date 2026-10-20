Liczba ofiar śmiertelnych ataku Huti na obóz w Jemenie wzrosła do 60 — The Hindu
Liczba osób zabitych w wyniku rakietowego ataku Huti na rządowy wojskowy obóz szkoleniowy Al-Alam w południowej jemeńskiej prowincji Szabwa wzrosła do 60. Większość zabitych stanowili rekruci — poinformowali we wtorek, 20 października 2026 roku, jemeńscy urzędnicy.
Uderzenie rakietami balistycznymi
Według The Hindu, trzech jemeńskich urzędników poinformowało, że wspierani przez Iran Huti uderzyli w obóz Al-Alam rakietami balistycznymi. Urzędnicy nazwali atak najkrwawszym od czasu, gdy walki w Jemenie zaczęły nasilać się trzy miesiące temu.
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Osoby zaginione
Co najmniej 12 osób pozostawało zaginionych następnego dnia po ataku — podało tych samych trzech urzędników.
Zdjęcie archiwalne
Archiwalne zdjęcie Reutersa opublikowane w materiale przedstawia tymczasowy obóz w pobliżu Adenu dla osób przesiedlonych w wyniku starć między powiązanymi z Iranem Huti a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi na południu kraju.