Liczba osób zabitych w wyniku rakietowego ataku Huti na rządowy wojskowy obóz szkoleniowy Al-Alam w południowej jemeńskiej prowincji Szabwa wzrosła do 60. Większość zabitych stanowili rekruci — poinformowali we wtorek, 20 października 2026 roku, jemeńscy urzędnicy.

Uderzenie rakietami balistycznymi

Według The Hindu, trzech jemeńskich urzędników poinformowało, że wspierani przez Iran Huti uderzyli w obóz Al-Alam rakietami balistycznymi. Urzędnicy nazwali atak najkrwawszym od czasu, gdy walki w Jemenie zaczęły nasilać się trzy miesiące temu.

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Osoby zaginione

Co najmniej 12 osób pozostawało zaginionych następnego dnia po ataku — podało tych samych trzech urzędników.

Zdjęcie archiwalne

Archiwalne zdjęcie Reutersa opublikowane w materiale przedstawia tymczasowy obóz w pobliżu Adenu dla osób przesiedlonych w wyniku starć między powiązanymi z Iranem Huti a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi na południu kraju.

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