В Ливане группировка «Хезболла» 13 октября объявила о финансовой помощи семьям, чьё жильё было разрушено или получило настолько серьёзные повреждения, что стало непригодным для проживания, во время последней войны с Израилем. Как сообщает Al Jazeera, аналитики считают, что эта инициатива усиливает давление на ливанское правительство, которое стремится ограничить влияние группировки.

Размер выплат

Группировка заявила, что провела оценку ущерба, нанесённого войной, в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Семьям, чьи дома были разрушены в Бейруте и его пригородах, пообещали по 14 тысяч долларов. Для жителей других регионов страны предусмотрели по 12 тысяч долларов. Также «Хезболла» сообщила о финансировании покупки мебели.

Согласно заявлению группировки, поддержку смогут получить все пострадавшие независимо от политических взглядов. Владельцев другого дома призвали отказаться от жилищной выплаты, однако они, по словам «Хезболлы», всё равно будут иметь право на компенсацию на мебель.

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Сообщения о средствах из Ирана

Ранее Reuters сообщило, что Иран якобы передал «Хезболле» 200 миллионов долларов для поддержки шиитского населения Ливана после трёх лет войны с Израилем. Представитель Госдепартамента США опроверг, что Иран, испытывающий значительное экономическое давление, мог перевести эти средства своему союзнику в Ливане.

Опрошенные Al Jazeera аналитики отметили, что у «Хезболлы» есть и другие схемы финансирования, в частности поддержка диаспоры, а также что она может получать средства через внутренние финансовые учреждения или криптовалюты. Ливанский политический аналитик Марсель Балукиджи заявил, что группировка имеет доступ к средствам от государства, состоятельных лиц, различных структур, компаний и больниц.

Давление на правительство Ливана

Аналитики считают, что выплаты могут помочь «Хезболле» сохранить поддержку среди её сторонников, хотя компенсации не обязательно покроют все расходы пострадавших. По их мнению, такая поддержка может осложнить положение властей Ливана, которые находятся под давлением США и Израиля в вопросе противодействия влиянию группировки. На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио позвонил президенту Ливана Жозефу Ауну и поднял вопрос о взрывчатке, изъятой ливанскими силами и связанной с «Хезболлой».

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