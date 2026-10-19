在黎巴嫩，真主党于10月13日宣布，将向在最近一次与以色列的战争中住房被毁，或受损严重至无法居住的家庭提供财政援助。据半岛电视台报道，分析人士认为，这一举措加大了对黎巴嫩政府的压力，该政府正寻求限制该组织的影响力。

支付金额

该组织表示，已对贝鲁特南部郊区和黎巴嫩南部的战争损失进行了评估。住房在贝鲁特及其郊区被毁的家庭获承诺每户1.4万美元。该国其他地区的居民每户可获得1.2万美元。真主党还表示将资助购买家具。

该组织表示，所有受影响者无论政治观点如何，均可获得支持。拥有另一套住房的人被呼吁放弃住房补助，但真主党称，他们仍将有权获得家具补偿。

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有关伊朗资金的报道

此前，路透社报道称，伊朗据称向真主党转交了2亿美元，用于在与以色列进行了三年战争后支持黎巴嫩什叶派人口。美国国务院一名发言人否认，正承受巨大经济压力的伊朗能够将这笔资金转给其在黎巴嫩的盟友。

接受半岛电视台采访的分析人士指出，真主党还有其他融资渠道，包括来自侨民的支持，也可能通过国内金融机构或加密货币获得资金。黎巴嫩政治分析人士马塞尔·巴卢基吉表示，该组织能够获得来自国家、富裕人士、各种机构、公司和医院的资金。

对黎巴嫩政府的压力

分析人士认为，这些付款可能有助于真主党维持其支持者的支持，尽管补偿不一定能覆盖受影响者的全部支出。他们认为，这种支持可能使黎巴嫩当局的处境更加复杂；该国当局正承受来自美国和以色列的压力，要求其对抗该组织的影响力。上周，美国国务卿马尔科·鲁比奥致电黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩，并提及黎巴嫩部队缴获且与真主党有关的爆炸物问题。

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