波兰周四预计将出现天气骤变：一股大气锋面将自西向东穿过该国，为几乎所有地区带来降雨，并在高山区带来雨夹雪和降雪。Interia报道称，该消息援引了波兰气象与水管理研究所的预报。

降水将覆盖全国

恶劣天气的最初迹象预计最早将在周三夜间至周四凌晨出现，届时锋面将接近波兰西南部。当天，它将自西向东穿过全国。

部分地区的降雨可能较为强烈。预计降水量将达每平方米15升，喀尔巴阡山脉可达每平方米20升。波美拉尼亚以及波兰中部和南部地区预计将出现最强降水。苏台德山脉和塔特拉山脉的最高地带可能出现雨夹雪和降雪。

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气温将下降

周三较为温暖，部分地区气温可能达到21度；周四将显著转凉。最高气温预计出现在波兰东北部，锋面将较晚抵达那里：当地气温不会超过15度。其他大部分地区预计气温为10至13度。

波兰气象与水管理研究所评估称，未来几天的降水将覆盖全国，但不会结束水文干旱。在南部，特别是在西里西亚和小波兰地区，48小时内部分地区的降水量可能达到每平方米40升。水文学家指出，河流水位局部可能升至高位，但10月仍然非常干燥，降水量低于多年平均水平。波兰目前发布了91项水文干旱警报。

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