В Польше в четверг ожидается резкая смена погоды: с запада страну будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дожди практически во все регионы, а в высокогорье — мокрый снег и снег. Об этом сообщает Interia со ссылкой на прогнозы Института метеорологии и водного хозяйства Польши.

Осадки охватят всю страну

Первые проявления непогоды прогнозируют уже в ночь со среды на четверг, когда фронт приблизится к юго-западу Польши. В течение дня он будет двигаться с запада на восток через всю территорию страны.

Дожди местами могут быть интенсивными. Ожидаемое количество осадков составит до 15 литров на квадратный метр, а в Карпатах — до 20 литров на квадратный метр. Наиболее сильные осадки прогнозируют в Поморье, центральных и южных районах Польши. На самых высоких участках Судет и Татр возможны дождь со снегом и снег.

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Температура снизится

После теплой среды, когда местами температура может достигнуть 21 градуса, в четверг станет значительно прохладнее. Наиболее высокие показатели ожидаются на северо-востоке Польши, куда фронт доберется позднее: там температура не превысит 15 градусов. В большинстве других регионов прогнозируют от 10 до 13 градусов тепла.

По оценке польского Института метеорологии и водного хозяйства, осадки ближайших дней охватят всю страну, но не прекратят гидрологическую засуху. На юге, в частности в Силезии и Малопольше, за 48 часов местами может выпасть до 40 литров воды на квадратный метр. Гидрологи отмечают, что уровни воды в реках локально могут подняться до высоких отметок, однако октябрь остается очень сухим, а количество осадков ниже многолетней нормы. В Польше действуют 91 предупреждение о гидрологической засухе.

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