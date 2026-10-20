Premier Polski Donald Tusk oświadczył na posiedzeniu rządu, że wkładu polskich wojskowych w misje w Afganistanie nie można umniejszać. Odczytał wiadomość od kobiety, która służyła w Afganistanie i prosiła o obronę żołnierzy, informuje Interia.

Wiadomość od wojskowej

Według Tuska autorka SMS-a napisała, że spędziła w Afganistanie rok. Wspomniała również o śmierci polskiego żołnierza podczas jej zmiany: jego żona była wówczas w ciąży i przebywała w Polsce.

Kobieta podkreśliła, że temat Afganistanu ma szczególne znaczenie dla wojskowych. Napisała też, że otrzymała amerykański medal za pomoc i leczenie wojskowych USA polskimi lekami.

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Reakcja na wypowiedź szefa Pentagonu

Tusk oświadczył, że chce, aby te słowa usłyszeli sojusznicy Polski. Według niego polscy wojskowi i Polska działali ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi wszędzie tam, gdzie sojusznicy potrzebowali ich udziału.

Polski premier powiązał swoje wystąpienie z niedawnym przemówieniem szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha na Uniwersytecie Tennessee. Według Interii Hegseth powiedział, że w misję afgańską wniosło wkład nie więcej niż pięć państw, choć w dowództwie reprezentowanych było 50 flag.

Tusk nazwał niedopuszczalnym deprecjonowanie udziału polskich wojskowych, zważywszy na śmierć żołnierzy. Wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że w Afganistanie zginęło 44 polskich żołnierzy.

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