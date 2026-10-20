Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что вклад польских военных в миссии в Афганистане нельзя преуменьшать. Он зачитал сообщение от женщины, служившей в Афганистане и попросившей защитить солдат, сообщает Interia.

Сообщение от военнослужащей

По словам Туска, автор SMS написала, что провела в Афганистане год. Она также упомянула о смерти польского военнослужащего во время ее смены: его жена тогда была беременна и находилась в Польше.

Женщина подчеркнула, что тема Афганистана имеет особое значение для военных. Она также написала, что получила американскую медаль за помощь и лечение военнослужащих США польскими лекарствами.

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Реакция на заявление главы Пентагона

Туск заявил, что хочет, чтобы эти слова услышали союзники Польши. По его словам, польские военные и Польша действовали бок о бок с США везде, где союзникам требовалось их участие.

Польский премьер связал свое обращение с недавним выступлением главы Пентагона Пита Хегсета в Университете Теннесси. По данным Interia, Хегсет заявил, что в афганскую миссию внесли вклад не более пяти государств, хотя в штабе командования были представлены 50 флагов.

Туск назвал неприемлемым обесценивание участия польских военных, учитывая гибель солдат. Ранее маршал Сейма Влодзимеж Чарзастый заявил, что в Афганистане погибли 44 польских военнослужащих.

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