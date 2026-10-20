波兰总理唐纳德·图斯克在政府会议上表示，不能贬低波兰军人在阿富汗任务中的贡献。他宣读了一名曾在阿富汗服役的女性发来的信息，她请求他维护士兵的权益，Interia报道。

女军人的信息

图斯克表示，这条短信的作者写道，她在阿富汗度过了一年。她还提到，一名波兰军人在她值勤期间死亡：当时，他的妻子怀有身孕并在波兰。

这名女性强调，阿富汗议题对军人具有特殊意义。她还写道，她因使用波兰药品帮助和治疗美国军人而获得一枚美国奖章。

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对五角大楼负责人的声明的反应

图斯克表示，他希望波兰的盟友听到这些话。他说，波兰军人和波兰在所有盟友需要其参与的地方都与美国并肩行动。

这位波兰总理将其讲话与五角大楼负责人皮特·赫格塞思近日在田纳西大学的演讲联系起来。据Interia报道，赫格塞思称，对阿富汗任务作出贡献的国家不超过五个，尽管指挥总部有50面旗帜。

图斯克表示，鉴于士兵死亡，贬低波兰军人的参与是不可接受的。此前，波兰众议院议长沃济米日·恰尔扎斯蒂表示，44名波兰军人在阿富汗死亡。

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