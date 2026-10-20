Szef armii Pakistanu Asim Munir przybył do Teheranu — Jerusalem Post

Szef sztabu armii Pakistanu, marszałek polny Asim Munir, przybył we wtorek do Teheranu w Iranie wraz z delegacją pakistańskich urzędników. Ma odbyć spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami Iranu, informuje Jerusalem Post.

Mediacja między USA a Iranem

Według publikacji Pakistan odgrywał w tym roku kluczową rolę mediatora w kontaktach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wizyta Munira odbywa się w kontekście konfliktu między USA a Iranem, który w nagłówku publikacji został nazwany wojną.

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Kontynuacja letnich kontaktów

Planowana podróż następuje po letnich rozmowach Munira z irańskimi przywódcami. Podczas tych kontaktów omawiano działania mające zapobiec dalszej eskalacji, otwarcie Cieśniny Ormuz oraz przyspieszenie zakończenia konfliktu.

Informację o przybyciu Munira podała agencja Mehr, którą Jerusalem Post określa jako półoficjalną irańską agencję. W chwili publikacji gazeta oznaczyła materiał jako rozwijający się.

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