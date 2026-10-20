Глава армии Пакистана Асим Мунир прибыл в Тегеран — Jerusalem Post

Начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир во вторник прибыл в Тегеран, Иран, вместе с делегацией пакистанских чиновников. Он должен провести встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками, сообщает Jerusalem Post.

Посредничество между США и Ираном

По данным издания, Пакистан в этом году играл ключевую посредническую роль в контактах между Соединенными Штатами и Ираном. Визит Мунира проходит на фоне конфликта между США и Ираном, который в заголовке публикации назван войной.

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Продолжение летних контактов

Запланированная поездка проходит после летних переговоров Мунира с иранскими лидерами. Во время этих контактов обсуждались меры по предотвращению дальнейшей эскалации, открытие Ормузского пролива и ускорение завершения конфликта.

Информацию о прибытии Мунира распространило Mehr, которое Jerusalem Post характеризует как полуофициальное иранское агентство. На момент публикации издание пометило материал как развивающийся.

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