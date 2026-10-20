W Hiszpanii lider konserwatywnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo potwierdził rozmowy z ultroprawicową partią Vox przed przedterminowymi wyborami zaplanowanymi na 29 listopada. Strony omawiają koordynację list do Senatu, aby zapewnić konserwatywną większość w izbie wyższej parlamentu, informuje Politico Europe.

Koordynacja list do Senatu

W wywiadzie dla radia COPE Feijóo powiedział, że Vox zna granice tego, co jest możliwe dla Partii Ludowej, oraz jej podejście państwowe. Jego zdaniem błędem byłoby przekazanie władzy „sanchizmowi” — tak nazwał rząd socjalisty Pedra Sáncheza.

Feijóo, który dąży do objęcia stanowiska szefa rządu, poinformował, że rozmowy z Vox mają na celu uzgodnienie list do Senatu i przeciwdziałanie możliwemu sojuszowi rządzących socjalistów z innymi partiami lewicowymi. Jak powiedział, partie pracują nad porozumieniem, by nie konkurować ze sobą w kluczowych regionach, aby zdobyć konserwatywną większość w Senacie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Vox i sytuacja po lewej stronie

Lider Vox Santiago Abascal również dzień wcześniej oświadczył, że jest gotów dojść do porozumienia z Partią Ludową. Oskarżył Sáncheza o próbę „kradzieży wyborów” oraz o szerzenie „przymusu i przemocy” w celu wpłynięcia na głosowanie. Twierdzenie to jest oświadczeniem Abascala.

Jednocześnie siłom lewicowym nie udało się zjednoczyć przed listopadowymi wyborami. W szczególności partia Podemos zdecydowała się nie dołączać do szerokiej wspólnej listy, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich i regionu Walencji.

Czytaj nas na