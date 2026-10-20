在西班牙，保守派人民党领袖阿尔贝托·努涅斯·费霍确认，在定于11月29日举行的提前选举前，正与极右翼政党Vox进行谈判。双方正在讨论协调参议院候选名单，以确保在议会上院获得保守派多数，Politico Europe报道。

协调参议院候选名单

费霍在接受COPE电台采访时表示，Vox了解人民党的能力边界及其治国方针。他说，将权力交给“桑切斯主义”将是一个错误——他以此称呼社会党人佩德罗·桑切斯的政府。

寻求出任政府首脑的费霍表示，与Vox的谈判旨在协调参议院候选名单，并应对执政社会党人与其他左翼政党可能结成的联盟。他说，各党正就一项协议展开努力，即在关键地区不相互竞争，以在参议院赢得保守派多数。

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Vox的立场与左翼的情况

Vox领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔前一天也表示，愿意与人民党达成协议。他指责桑切斯试图“窃取选举”，并散布“胁迫和暴力”以影响投票。这一说法是阿巴斯卡尔的声明。

与此同时，左翼力量未能在11月选举前实现联合。特别是，Podemos党决定不加入广泛的联合名单，加那利群岛和瓦伦西亚地区除外。

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