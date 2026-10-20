W regionie stołecznym Finlandii wyraźnie wzrosła liczba rodzin z dziećmi, które stoją w kolejkach po pomoc żywnościową. YLE News informuje o tym, powołując się na inicjatywę Stadin safka, wspólnie realizowaną przez miasto Helsinki i Związek Parafii Helsinek.

Kierowniczka pomocy żywnościowej w Stadin safka, Anni Heinälä, powiązała rosnący popyt z rządowymi cięciami świadczeń socjalnych. Według niej niektóre punkty dystrybucji mogą przyjmować kilkuset odwiedzających. Wcześniej większość osób w takich kolejkach stanowili emeryci i osoby długotrwale bezrobotne, jednak obecnie pomocy coraz częściej potrzebują także zagraniczni studenci, imigranci, zwolnieni pracownicy, bezrobotni i osoby o niskich dochodach.

Popyt rośnie, a żywności ubywa

Jednocześnie zmniejsza się ilość żywności dostępnej do dystrybucji. Sklepy coraz aktywniej sprzedają towary po obniżonych cenach, aby ograniczyć marnowanie żywności, dlatego mniej produktów trafia do inicjatyw takich jak Stadin safka. Z tego powodu niektóre punkty wydawania pomocy zakończyły działalność, w tym centrum w dzielnicy Myllypuro we wschodnich Helsinkach.

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YLE odwiedziło punkt pomocy żywnościowej przy kościele św. Andrzeja w centrum Helsinek, którym opiekuje się Fiński Ewangelicki Wolny Kościół. Wydawanie pomocy trwa tam od 14:00 do 17:00, jednak ludzie zaczynają ustawiać się w kolejce już rano. Kierownik punktu Bo Ekman zaznaczył, że skutki ubóstwa dzieci są dobrze widoczne: niektóre dzieci, które wcześniej przychodziły po pomoc, przestały to robić po doświadczeniu prześladowania w szkole. Według niego z tego powodu w kolejkach często stoją same samotne matki.

Ocena THL i naukowców

W ubiegłym roku organ ochrony zdrowia THL poinformował, że z powodu cięć świadczeń socjalnych w ubóstwo popada dwa razy więcej rodzin z dziećmi, niż wcześniej szacowano. Maija Jäppinen, wykładowczyni pracy socjalnej na Uniwersytecie Helsińskim, oświadczyła, że w ostatnich latach sytuacja dotycząca ubóstwa w kraju znacznie się pogorszyła, a poziom świadczeń nie gwarantuje godnego życia. Powiązała ona również rosnące zapotrzebowanie na pomoc żywnościową z łącznym skutkiem rządowych cięć.

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