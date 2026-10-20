芬兰越来越多有子女家庭寻求食品援助——YLE News

芬兰首都地区排队领取食品援助的有子女家庭数量明显增加。YLE News报道称，该消息援引了由赫尔辛基市和赫尔辛基教区联盟共同实施的Stadin safka倡议。

Stadin safka食品援助负责人安妮·海纳莱将需求增长与政府削减社会福利联系起来。她表示，部分发放点可能接待数百名来访者。此前，此类队伍中的大多数人是退休人员和长期失业者，但如今外国留学生、移民、被解雇的员工、失业者和低收入者也越来越需要援助。

需求增长，食品却在减少

与此同时，可供发放的食品数量正在减少。商店越来越积极地以折扣价出售商品以减少食物浪费，因此捐赠给Stadin safka等倡议的产品更少。因此，一些发放点已停止运营，其中包括位于赫尔辛基东部米吕普罗地区的一个中心。

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YLE探访了位于赫尔辛基市中心安德烈亚斯教堂的一个食品援助点，该点由芬兰福音自由教会负责管理。该处发放时间为14:00至17:00，但人们从早晨就开始排队。该点负责人博·埃克曼指出，儿童贫困的后果显而易见：一些此前前来领取援助的儿童，在学校遭受欺凌后不再前来。据他所说，因此队伍中经常只有单亲母亲。

THL和学者的评估

去年，卫生机构THL表示，由于社会福利被削减，陷入贫困的有子女家庭数量是此前估计的两倍。赫尔辛基大学社会工作讲师迈娅·亚皮宁表示，近年来该国的贫困状况显著恶化，福利水平无法保障有尊严的生活。她还将对食品援助需求的增长与政府削减措施的综合影响联系起来。

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