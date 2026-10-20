В столичном регионе Финляндии заметно выросло число семей с детьми, стоящих в очередях за продовольственной помощью. Об этом сообщает YLE News со ссылкой на инициативу Stadin safka, которую совместно реализуют город Хельсинки и Союз приходов Хельсинки.

Руководительница направления продовольственной помощи Stadin safka Анни Хейняля связала рост спроса с сокращением правительством социальных выплат. По её словам, отдельные пункты раздачи могут принимать несколько сотен посетителей. Ранее большинство людей в таких очередях составляли пенсионеры и длительно безработные, однако теперь в помощи всё чаще нуждаются также иностранные студенты, иммигранты, уволенные работники, безработные и люди с низкими доходами.

Спрос растёт, а продуктов становится меньше

Одновременно сокращаются объёмы еды, доступной для раздачи. Магазины всё активнее продают товары со скидками, чтобы уменьшить пищевые отходы, поэтому меньше продуктов передают инициативам наподобие Stadin safka. Из-за этого некоторые пункты выдачи прекратили работу, в частности центр в районе Мюллюпуро на востоке Хельсинки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

YLE посетило пункт продовольственной помощи при церкви Святого Андрея в центре Хельсинки, которым занимается Финская евангелическая свободная церковь. Раздача там проходит с 14:00 до 17:00, однако люди начинают становиться в очередь ещё утром. Руководитель пункта Бо Экман отметил, что последствия детской бедности хорошо заметны: некоторые дети, которые раньше приходили за помощью, перестали это делать после травли в школе. По его словам, поэтому в очередях часто стоят одни матери-одиночки.

Оценка THL и учёных

В прошлом году орган здравоохранения THL сообщил, что из-за сокращения социальных выплат в бедность попадает вдвое больше семей с детьми, чем оценивалось ранее. Преподавательница социальной работы Хельсинкского университета Майя Яппинен заявила, что за последние годы ситуация с бедностью в стране существенно ухудшилась, а уровень выплат не гарантирует достойной жизни. Она также связала рост потребности в продовольственной помощи с совокупным эффектом правительственных сокращений.

Читай нас в