视频：贝尔格莱德15万人参加反对派集会——法新社

10月22日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，一场大规模的反对派集会于提前举行的议会选举前夕举行。据独立组织“公共集会档案馆”（Archive of Public Gatherings）估算，此次集会吸引了约15万名参与者。

示威者聚集在斯拉维亚广场及周边街道，呼吁结束亚历山大·武契奇领导的塞尔维亚进步党（SNS）长达多年的执政。

抗议者还呼吁选民投票支持反对派“学生名单”——这是一个在反腐败大规模抗议浪潮中形成的政治运动。

集会上飘扬着印有“学生必胜”口号的旗帜。示威者高呼胜利口号，吹响口哨，并呼吁进行政治变革。

“我们将结束长达14年的屈辱、混乱和背叛，以及那些将个人和党派利益置于你们利益之上的岁月，”大学教授尤戈斯拉夫·哈希奇——‘学生名单’的候选人之一——表示。

反对派运动为塞尔维亚议会的250个席位提名了250名候选人。其中包括大学教师、社会活动家以及此前未曾积极参与政治的人士。

学生们的主要诉求仍是打击腐败，并追究官员的责任。

塞尔维亚议会选举将于10月25日（周日）举行。

“学生名单”已成为自2012年以来一直执政的塞尔维亚进步党面临的最严峻挑战。

曾任政府首脑和国家元首的亚历山大·武契奇已辞去总统职务，以总理候选人身份参加此次选举。

当反对派在贝尔格莱德市中心举行集会时，武契奇正在首都的另一处向支持者发表演讲。他呼吁选民支持其领导的政治力量。

贝尔格莱德大学政治学家杜尚·武契切维奇预测，学生运动可能获得超过40%的选票。这一结果将成为自塞尔维亚社会党（SNS）执政以来，反对派取得的最大成功。

来源：法新社

此前，塞尔维亚在选举前至少拘留了七人。

在塞尔维亚大选前夕，学生运动对武契奇领导的政党构成了挑战。

塞尔维亚学生运动已为提前选举提交了候选人名单。

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