Видео: В Белграде 150 тысяч человек вышли на митинг оппозиции — AFP

22 октября в столице Сербии Белграде состоялся масштабный митинг оппозиции накануне досрочных парламентских выборов. По оценке независимой организации Archive of Public Gatherings, акция собрала около 150 тысяч участников.

Участники демонстрации собрались на площади Славия и прилегающих улицах, призывая положить конец многолетнему правлению Сербской прогрессивной партии (SNS) Александра Вучича.

Протестующие также призывали голосовать за оппозиционный «Студенческий список» — политическое движение, сформировавшееся на волне массовых антикоррупционных выступлений.

На митинге развевались флаги с лозунгом «Студенты побеждают». Демонстранты скандировали призывы к победе, свистели и призывали к политическим переменам.

«Мы положим конец 14 годам унижения, хаоса и предательства, а также десятилетиям, когда личные и партийные интересы ставились выше ваших», — заявил профессор университета Югослав Гашич, один из кандидатов «Студенческого списка».

Оппозиционное движение выдвинуло 250 кандидатов на 250 мест в парламенте Сербии. Среди них — преподаватели университетов, общественные деятели и люди, ранее не принимавшие активного участия в политике.

Главным требованием студентов остается борьба с коррупцией и привлечение чиновников к ответственности.

Парламентские выборы в Сербии состоятся в воскресенье, 25 октября.

«Студенческий список» стал самым серьёзным вызовом для Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.

Александр Вучич, ранее возглавлявший правительство и государство, покинул президентский пост, чтобы принять участие в выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Пока оппозиция проводила митинг в центре Белграда, Вучич выступал перед своими сторонниками в другой части столицы. Он призвал избирателей поддержать его политическую силу.

Политолог Белградского университета Душан Вучичевич предполагает, что студенческое движение может набрать более 40% голосов. Такой результат стал бы крупнейшим успехом оппозиции со времени прихода SNS к власти.

Источник: AFP

Ранее в Сербии перед выборами задержали как минимум семерых человек.

В Сербии перед выборами студенческое движение стало вызовом для партии Вучича.

Студенческое движение Сербии выдвинуло список на досрочные выборы.

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