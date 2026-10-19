Студентський рух Сербії висунув список на дострокові вибори — The Independent

У Сербії студентський рух, який майже два роки проводить антикорупційні протести, сформував «Студентський список» для участі в дострокових парламентських виборах 25 жовтня. Він став одним із головних суперників Сербської прогресивної партії (SNS), партії Александара Вучича. Про це повідомляє The Independent.

Вучич минулого місяця залишив посаду президента, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра. Його партія перебуває при владі 14 років. За даними видання, SNS і підтримуваний студентами список мають близькі позиції перед голосуванням, тому результат виборів залишається невизначеним.

Від протестів до виборчого списку

Студентський рух виник після трагедії на залізничній станції на півночі Сербії у листопаді 2024 року, коли загинули 16 людей. Учасники протестів вимагали притягнути винних до відповідальності та пов’язували загибель людей із поширеною корупцією. Демонстрації поширилися країною, призвели до падіння уряду та створили тиск на Вучича.

Рух не має формального лідера чи речника. Учасники ухвалюють ключові рішення на пленумах — зборах факультетів у різних університетах країни. Кандидатів до списку для 250-місцевого парламенту відбирали через висунення кандидатур і перевірку в університетах. До нього увійшли викладачі, професори, фахівці, спортсмени, фермери та митці.

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Побоювання щодо голосування

Представники студентського руху заявили, що за їхніми зустрічами стежать, а влада нібито готує нові затримання. Як зазначає The Independent, Вучич протидіяв студентам затриманнями, звинуваченнями в антидержавній діяльності та ймовірним стеженням.

Вучич також звинуватив опонентів у намірі викрасти перемогу його політичної сили. Водночас, за даними видання, SNS контролює виборчі органи та судову систему. Партію раніше звинувачували в порушеннях під час виборів, зокрема в тиску на виборців, підкупі та завищенні виборчих списків; SNS ці звинувачення відкидала. Міжнародні спостерігачі та Європейський Союз висловлювали занепокоєння безпекою і справедливістю майбутнього голосування. Аналітики побоюються, що в ніч виборів обидві сторони можуть заявити про перемогу.

Фінальний передвиборчий мітинг студентів у Белграді, запланований на четвер, за очікуваннями, збере десятки тисяч людей.

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