В Сербии студенческое движение, которое почти два года проводит антикоррупционные протесты, сформировало «Студенческий список» для участия в досрочных парламентских выборах 25 октября. Оно стало одним из главных соперников Сербской прогрессивной партии (SNS), партии Александара Вучича. Об этом сообщает The Independent.

Вучич в прошлом месяце покинул пост президента, чтобы баллотироваться на должность премьер-министра. Его партия находится у власти 14 лет. По данным издания, SNS и список, поддерживаемый студентами, имеют близкие позиции перед голосованием, поэтому результат выборов остается неопределенным.

От протестов к избирательному списку

Студенческое движение возникло после трагедии на железнодорожной станции на севере Сербии в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Участники протестов требовали привлечь виновных к ответственности и связывали гибель людей с широко распространенной коррупцией. Демонстрации распространились по стране, привели к падению правительства и создали давление на Вучича.

У движения нет формального лидера или представителя. Участники принимают ключевые решения на пленумах — собраниях факультетов в разных университетах страны. Кандидатов в список для 250-местного парламента отбирали путем выдвижения кандидатур и проверки в университетах. В него вошли преподаватели, профессора, специалисты, спортсмены, фермеры и деятели искусства.

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Опасения относительно голосования

Представители студенческого движения заявили, что за их встречами следят, а власти якобы готовят новые задержания. Как отмечает The Independent, Вучич противодействовал студентам задержаниями, обвинениями в антигосударственной деятельности и вероятной слежкой.

Вучич также обвинил оппонентов в намерении украсть победу его политической силы. В то же время, по данным издания, SNS контролирует избирательные органы и судебную систему. Партию ранее обвиняли в нарушениях во время выборов, в частности в давлении на избирателей, подкупе и завышении избирательных списков; SNS отвергала эти обвинения. Международные наблюдатели и Европейский Союз выражали обеспокоенность безопасностью и справедливостью предстоящего голосования. Аналитики опасаются, что в ночь выборов обе стороны могут заявить о победе.

Ожидается, что финальный предвыборный митинг студентов в Белграде, запланированный на четверг, соберет десятки тысяч человек.

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