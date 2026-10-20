В Южной Корее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чин Ён Сун приказал войскам решительно реагировать на любые провокации со стороны КНДР. Соответствующее указание он дал во время визита в подразделение на передовой.

Реакция на заявления КНДР

Как сообщает Korea Herald, указание прозвучало на следующий день после того, как Северная Корея пригрозила разместить больше вооружений вдоль межкорейской границы и возобновить пропагандистские трансляции.

Генерал Чин Ён Сун раскритиковал Пхеньян за возложение на Сеул ответственности за усиление напряженности между двумя Кореями после взрыва мины 21 сентября. В результате взрыва пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

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Заявление Объединенного комитета

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов отметили, что КНДР назвала законные оперативные меры Южной Кореи провокацией и возложила ответственность за обострение военной напряженности на южнокорейские вооруженные силы.

По данным комитета, председатель приказал военным действовать решительно, если КНДР осуществит дальнейшие провокации, используя законные меры Южной Кореи как предлог.

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