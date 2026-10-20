В Южной Корее войскам приказали решительно отвечать на провокации — Korea Herald
В Южной Корее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чин Ён Сун приказал войскам решительно реагировать на любые провокации со стороны КНДР. Соответствующее указание он дал во время визита в подразделение на передовой.
Реакция на заявления КНДР
Как сообщает Korea Herald, указание прозвучало на следующий день после того, как Северная Корея пригрозила разместить больше вооружений вдоль межкорейской границы и возобновить пропагандистские трансляции.
Генерал Чин Ён Сун раскритиковал Пхеньян за возложение на Сеул ответственности за усиление напряженности между двумя Кореями после взрыва мины 21 сентября. В результате взрыва пострадали трое южнокорейских военнослужащих.
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Заявление Объединенного комитета
В заявлении Объединенного комитета начальников штабов отметили, что КНДР назвала законные оперативные меры Южной Кореи провокацией и возложила ответственность за обострение военной напряженности на южнокорейские вооруженные силы.
По данным комитета, председатель приказал военным действовать решительно, если КНДР осуществит дальнейшие провокации, используя законные меры Южной Кореи как предлог.