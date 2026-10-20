W Korei Południowej wojskom nakazano zdecydowanie odpowiadać na prowokacje — Korea Herald
W Korei Południowej przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów, generał Jin Yong-sung, nakazał wojskom zdecydowanie reagować na wszelkie prowokacje ze strony Korei Północnej. Wydał takie polecenie podczas wizyty w jednostce na pierwszej linii.
Reakcja na oświadczenia Korei Północnej
Jak podaje Korea Herald, polecenie wydano dzień po tym, jak Korea Północna zagroziła rozmieszczeniem większej liczby broni wzdłuż granicy międzykoreańskiej i wznowieniem transmisji propagandowych.
Generał Jin Yong-sung skrytykował Pjongjang za obarczanie Seulu odpowiedzialnością za wzrost napięcia między obiema Koreami po wybuchu miny 21 września. W wyniku eksplozji ucierpiało trzech południowokoreańskich żołnierzy.
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Oświadczenie Połączonego Kolegium Szefów Sztabów
W oświadczeniu Połączone Kolegium Szefów Sztabów zaznaczyło, że Korea Północna nazwała legalne działania operacyjne Korei Południowej prowokacją i obarczyła południowokoreańskie siły zbrojne odpowiedzialnością za zaostrzenie napięcia militarnego.
Według komitetu przewodniczący nakazał wojskowym działać zdecydowanie, jeśli Korea Północna dopuści się dalszych prowokacji, wykorzystując legalne działania Korei Południowej jako pretekst.