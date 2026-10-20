В России, государстве-агрессоре, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в причастности России к беспорядкам в Европе. Об этом The Express Tribune сообщило со ссылкой на его комментарий медиа Zvezda News.

По словам Пескова, такие обвинения якобы уже никто не воспринимает серьезно, в том числе в европейских странах. Он не привел подробностей относительно этих утверждений.

Протесты во Франции

Комментарий Пескова прозвучал после массовых протестов, которые состоялись 17 октября в Париже и других городах Франции. В некоторых местах мирные демонстрации переросли в беспорядки, говорится в материале.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По сообщениям, участники протестов поджигали здания муниципальных учреждений, грабили магазины и нападали на полицейские участки. Источник не приводит данных о количестве участников протестов, пострадавших или задержанных.

Заявление пресс-секретаря Кремля

Песков комментировал обвинения в возможной причастности России к беспорядкам в Европе, однако не уточнил, кто именно их выдвигал. В сообщении также не приведены доказательства или подробности таких обвинений.

Читай нас в