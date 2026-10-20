W Rosji, państwie-agresorze, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał absurdalnymi oskarżenia o udział Rosji w zamieszkach w Europie. Poinformował o tym The Express Tribune, powołując się na jego komentarz dla mediów Zvezda News.

Według Pieskowa takich oskarżeń rzekomo nikt już nie traktuje poważnie, w tym w krajach europejskich. Nie podał szczegółów dotyczących tych twierdzeń.

Protesty we Francji

Komentarz Pieskowa padł po masowych protestach, które odbyły się 17 października w Paryżu i innych miastach Francji. W niektórych miejscach pokojowe demonstracje przerodziły się w zamieszki — podano w materiale.

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Według doniesień uczestnicy protestów podpalali budynki instytucji samorządowych, plądrowali sklepy i atakowali posterunki policji. Źródło nie podaje danych o liczbie uczestników protestów, poszkodowanych ani zatrzymanych.

Oświadczenie rzecznika Kremla

Pieskow komentował oskarżenia o możliwy udział Rosji w zamieszkach w Europie, jednak nie sprecyzował, kto dokładnie je wysuwał. W publikacji nie przedstawiono również dowodów ani szczegółów takich oskarżeń.

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