У Росії, державі-агресорі, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав абсурдними звинувачення у причетності росії до заворушень у Європі. Про це The Express Tribune повідомило з посиланням на його коментар медіа Zvezda News.

За словами Пєскова, такі звинувачення нібито вже ніхто не сприймає серйозно, зокрема й у європейських країнах. Він не навів деталей щодо цих тверджень.

Протести у Франції

Коментар Пєскова пролунав після масових протестів, що відбулися 17 жовтня у Парижі та інших містах Франції. У деяких місцях мирні демонстрації переросли в заворушення, йдеться у матеріалі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За повідомленнями, учасники протестів підпалювали будівлі муніципальних установ, грабували магазини та нападали на поліцейські дільниці. Джерело не наводить даних про кількість учасників протестів, постраждалих або затриманих.

Заява речника Кремля

Пєсков коментував звинувачення у можливій причетності росії до заворушень у Європі, однак не уточнив, хто саме їх висував. У повідомленні також не наведено доказів або подробиць таких звинувачень.

Читай нас у