В сельском секторе Чамберо муниципалитета Санта-Барбара-де-Искуанде на юго-западе Колумбии обрушилась нелегальная золотая шахта. По данным Al Jazeera English, погибли 14 человек, еще семеро получили ранения.

Поиски завершены

Губернатор департамента Нариньо Луис Альфонсо Эскобар сообщил о завершении поисково-спасательной операции. В то же время представитель службы реагирования на чрезвычайные ситуации департамента Хорхе Товар Кастильо заявил, что после аварии поступали сообщения о пропаже еще от 12 до 15 горняков.

По его словам, реагированием на месте занимаются муниципальные власти, однако связь с районом затруднена.

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Отдаленный район Нариньо

Санта-Барбара-де-Искуанде окружен густыми тропическими лесами; добраться туда можно только на лодке или небольшом самолете. Эскобар назвал шахту «неформальной».

Неформальная и нерегулируемая добыча полезных ископаемых распространена в сельских районах Колумбии, где такие работы часто не имеют надлежащей инфраструктуры безопасности, что приводит к смертельным авариям. В августе в результате похожего инцидента в муниципалитете Поликарпа, также в департаменте Нариньо, погибли 13 человек.

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