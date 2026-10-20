W wiejskim sektorze Chambero w gminie Santa Bárbara de Iscuandé na południowym zachodzie Kolumbii zawaliła się nielegalna kopalnia złota. Według Al Jazeera English zginęło 14 osób, a siedem kolejnych zostało rannych.

Poszukiwania zakończono

Gubernator departamentu Nariño Luis Alfonso Escobar poinformował o zakończeniu akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Jednocześnie Jorge Tovar Castillo, przedstawiciel departamentalnej służby reagowania kryzysowego, oświadczył, że po wypadku zgłaszano zaginięcie od 12 do 15 kolejnych górników.

Jak powiedział, działaniami na miejscu zajmują się władze gminne, jednak komunikacja z tym rejonem jest utrudniona.

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Odległy region Nariño

Santa Bárbara de Iscuandé jest otoczona gęstymi lasami tropikalnymi; można tam dotrzeć jedynie łodzią lub małym samolotem. Escobar określił kopalnię jako „nieformalną”.

Nieformalna i nieuregulowana działalność wydobywcza jest powszechna na wiejskich obszarach Kolumbii, gdzie takie prace często nie mają odpowiedniej infrastruktury bezpieczeństwa, co prowadzi do śmiertelnych wypadków. W sierpniu w podobnym zdarzeniu w gminie Policarpa, również w departamencie Nariño, zginęło 13 osób.

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