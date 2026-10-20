Chiny złożyły Wielkiej Brytanii oficjalny protest w związku z długotrwałymi przesłuchaniami chińskich obywateli przez funkcjonariuszy granicznych oraz konfiskatą ich telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na oświadczenie ambasady ChRL w Wielkiej Brytanii.

Skargi dotyczące przesłuchań i konfiskaty urządzeń

Według chińskiej placówki dyplomatycznej kilku obywateli ChRL spotkało się z długotrwałymi opóźnieniami, przesłuchaniami i konfiskatą urządzeń. Byli wśród nich uczestnicy delegacji handlowych, turyści oraz osoby odwiedzające krewnych.

Ambasada oświadczyła, że brytyjscy funkcjonariusze graniczni wyjaśniali swoje działania przepisami brytyjskiej ustawy o zwalczaniu terroryzmu i bezpieczeństwie granic z 2019 roku. Strona chińska wyraziła poważne zaniepokojenie i poinformowała, że nadal będzie wzywać Wielką Brytanię do zaprzestania tego, co określiła jako arbitralne zatrzymania i przesłuchania obywateli ChRL.

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Ambasada zaleciła także chińskim podróżnym, aby chronili swoje mienie osobiste i prywatność, przestrzegali brytyjskich zasad oraz w razie potrzeby zwracali się o pomoc konsularną. Dyplomaci rozpowszechniali podobne ostrzeżenie w grudniu: wówczas oświadczyli, że brytyjska kontrola graniczna może stosować przepisy antyterrorystyczne do sprawdzania dokumentów, telefonów, komputerów i smartwatchów.

Oskarżenia o szpiegostwo

Nowe ostrzeżenie pojawiło się około tydzień po dorocznym przeglądzie zagrożeń dokonanym przez dyrektora generalnego MI5 Kena McCalluma. Oskarżył on Chiny o szpiegostwo, przymus i ingerowanie w procesy demokratyczne.

McCallum poinformował również, że MI5 ostrzegła brytyjskie środowisko akademickie przed konkretną chińską strukturą, która według służby podawała się za zwykłą organizację badawczą. Jak powiedział, chińskie służby wywiadowcze wykorzystywały ją do finansowania w Wielkiej Brytanii projektów w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Ambasada ChRL odrzuciła te twierdzenia, nazywając je zmyśleniem i oszczerstwem.

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