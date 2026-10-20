中国就没收手机向英国提出抗议——《南华早报》

中国就英国边境官员长时间盘问中国公民并没收其手机及其他电子设备一事，向英国提出正式抗议。据《南华早报》援引中国驻英国大使馆声明报道。

对盘问和没收设备的投诉

据中国外交机构称，多名中国公民遭遇了长时间延误、盘问和设备被没收。其中包括贸易代表团成员、游客以及探亲人员。

中国大使馆表示，英国边境官员援引英国2019年《反恐与边境安全法》的相关规定解释其行为。中方表达严重关切，并表示将继续敦促英国停止其所称对中国公民的任意拘留和盘问。

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大使馆还建议中国旅客保护个人财产和隐私，遵守英国规定，并在必要时寻求领事协助。外交官曾于12月发布类似警告：当时他们表示，英国边境检查可能会利用反恐规定检查文件、手机、电脑和智能手表。

间谍指控

这项新警告发布于军情五处总干事肯·麦卡勒姆年度威胁评估约一周后。他指责中国从事间谍活动、胁迫并干预民主进程。

麦卡勒姆还表示，军情五处已就一个具体的中国实体向英国学术界发出警告；该机构据该部门称曾伪装成普通研究组织。他表示，中国情报部门曾利用该实体，为英国人工智能和网络安全领域的项目提供资金。中国驻英国大使馆否认这些说法，称其为捏造和诽谤。

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