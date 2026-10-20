Китай направил Великобритании официальный протест из-за длительных допросов китайских граждан пограничниками и изъятия у них мобильных телефонов и других электронных устройств. Об этом со ссылкой на заявление посольства КНР в Британии сообщает South China Morning Post.

Жалобы на допросы и изъятие устройств

По данным китайского дипломатического представительства, с длительными задержками, опросами и конфискацией устройств столкнулись несколько граждан КНР. Среди них были участники торговых делегаций, туристы и люди, посещавшие родственников.

В посольстве заявили, что британские пограничники объясняли свои действия положениями Закона Соединённого Королевства о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Китайская сторона выразила серьёзную обеспокоенность и сообщила, что и дальше будет призывать Британию прекратить то, что она назвала произвольными задержаниями и допросами граждан КНР.

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Посольство также посоветовало китайским путешественникам защищать личное имущество и конфиденциальность, следить за британскими правилами и при необходимости обращаться за консульской помощью. Подобное предупреждение дипломаты распространяли в декабре: тогда они заявляли, что пограничный контроль Британии может применять антитеррористические нормы для проверки документов, телефонов, компьютеров и умных часов.

Обвинения в шпионаже

Новое предупреждение появилось примерно через неделю после ежегодного обзора угроз генерального директора MI5 Кена Маккаллума. Он обвинил Китай в шпионаже, принуждении и вмешательстве в демократические процессы.

Маккаллум также сообщил, что MI5 предупредила британское академическое сообщество о конкретной китайской структуре, которая, по данным службы, выдавала себя за обычную исследовательскую организацию. По его словам, китайские разведывательные службы использовали её для финансирования в Британии проектов в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Посольство КНР отвергло эти утверждения, назвав их выдумкой и клеветой.

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