Sąd Najwyższy Korei Południowej utrzymał w mocy wyrok czterech lat więzienia dla dyrektora generalnego Aricell, Park Soon-kwana. Uznano go za winnego między innymi naruszenia ustawy o karaniu za poważne wypadki przemysłowe po pożarze w zakładzie firmy w Hwaseong w prowincji Gyeonggi. W pożarze 24 czerwca 2024 roku zginęło 23 pracowników, w tym 18 cudzoziemców, informuje Korea Herald.

Wyroki dla kierownictwa spółki

Syn dyrektora generalnego, generalny menedżer Aricell Park Jung-won, otrzymał siedem lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 mln wonów, czyli około 753 dolarów. Został skazany za odrębne zarzuty, w tym zaniedbanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz naruszenie ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sąd utrzymał również grzywnę w wysokości 800 mln wonów dla Aricell.

Prokuratura wskazywała na niedociągnięcia w kontroli i przechowywaniu baterii, szkoleniu pracowników oraz przeprowadzaniu ćwiczeń przeciwpożarowych. Park Soon-kwan został uznany za winnego nieocenienia ryzyka w miejscu pracy oraz nieprzygotowania procedur i instrukcji mających zapobiegać poważnym wypadkom.

Sąd pierwszej instancji wymierzył obu menedżerom po 15 lat więzienia — były to wówczas najsurowsze wyroki na podstawie ustawy o karaniu za poważne wypadki przemysłowe, obowiązującej od 2022 roku. Sąd apelacyjny obniżył kary odpowiednio do czterech i siedmiu lat, a Sąd Najwyższy potwierdził tę decyzję.

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Stanowisko rodzin ofiar

Podczas rozpatrywania apelacji jedną z kluczowych kwestii były drogi ewakuacji z zakładu. Ciała 21 ofiar znaleziono w pomieszczeniu pakowania na drugim piętrze. Śledczy ustalili, że między pracownikami a innym wyjściem znajdowała się przegroda z płyt warstwowych. Jednocześnie sąd apelacyjny uznał, że przepisy bezpieczeństwa nie wymagały oddzielnego wyjścia awaryjnego na każdym piętrze, i nie stwierdził naruszenia obowiązku utrzymania wyjścia.

Rodziny ofiar i ich prawnicy skrytykowali decyzję. Zaznaczyli, że została ona ogłoszona w około 10 sekund bez wyjaśnień na sali sądowej, i oświadczyli, że mogą złożyć skargę konstytucyjną, jeśli wykryją istotne błędy lub zniekształcenia w uzasadnieniu prawnym.

Bliscy informują również, że na terenie uszkodzonego przedsiębiorstwa mogą pozostawać szczątki ofiar, których dotychczas nie udało się odzyskać. Właścicielem działki została spółka matka Aricell — S-Connect. Według przedstawicieli rodzin władze prowincji Gyeonggi planują spotkanie z firmą i bliskimi ofiar, aby omówić dalsze poszukiwania.

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