Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор в виде четырех лет лишения свободы генеральному директору Aricell Пак Сун Квану. Его признали виновным, в частности, в нарушении Закона о наказании за серьезные производственные аварии после пожара на заводе компании в Хвасоне, провинция Кёнгидо. В результате пожара 24 июня 2024 года погибли 23 работника, из них 18 — иностранцы, сообщает Korea Herald.

Приговоры руководителям компании

Сын гендиректора, генеральный менеджер Aricell Пак Чжун Вон, получил семь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн вон, или около 753 долларов. Его осудили по отдельным обвинениям, в том числе в халатности при исполнении профессиональных обязанностей и нарушении Закона об охране труда. Суд также оставил в силе штраф в размере 800 млн вон для Aricell.

Прокуратура заявляла о недостатках в контроле и хранении батарей, обучении работников и проведении противопожарных учений. Пак Сун Кван был признан виновным в том, что не оценил производственные риски и не подготовил процедуры и инструкции для предотвращения серьезных аварий.

Суд первой инстанции назначил обоим руководителям по 15 лет лишения свободы — на тот момент это были самые суровые приговоры по Закону о наказании за серьезные производственные аварии, действующему с 2022 года. Апелляционный суд сократил сроки соответственно до четырех и семи лет, а Верховный суд подтвердил это решение.

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Позиция семей погибших

Во время рассмотрения апелляции одним из ключевых вопросов были пути эвакуации с завода. Тела 21 погибшего обнаружили в упаковочном помещении на втором этаже. Следователи установили, что между работниками и другим выходом находилась перегородка из сэндвич-панелей. В то же время апелляционный суд пришел к выводу, что правила безопасности не требовали отдельного аварийного выхода на каждом этаже, и не установил нарушения обязанности по содержанию выхода.

Семьи погибших и их адвокаты раскритиковали решение. Они отметили, что его объявили примерно за 10 секунд без объяснений в зале суда, и заявили о возможности подачи конституционной жалобы, если обнаружат существенные ошибки или искажения в правовом обосновании.

Родственники также сообщают, что на территории поврежденного предприятия могут оставаться останки погибших, которые до сих пор не удалось извлечь. Владельцем участка стала материнская компания Aricell — S-Connect. По данным представителей семей, власти провинции Кёнгидо планируют встречу с компанией и близкими погибших для обсуждения дальнейших поисков.

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