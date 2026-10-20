韩国最高法院维持了对Aricell首席执行官朴顺宽判处4年监禁的判决。其被认定犯有多项罪名，其中包括在京畿道华城该公司工厂火灾后违反《重大工业事故处罚法》。据《韩国先驱报》报道，2024年6月24日的火灾造成23名员工死亡，其中18人为外国人。

公司高管的判决

这名首席执行官的儿子、Aricell总经理朴俊元被判处7年监禁，并处以100万韩元罚款，约合753美元。他因不同罪名被定罪，包括在履行职业职责时玩忽职守以及违反《职业安全与健康法》。法院还维持了对Aricell处以8亿韩元罚款的决定。

检方称，电池检查和储存、员工培训以及消防演练方面存在不足。朴顺宽被认定未能评估工作场所风险，也未制定预防严重事故的程序和指引。

一审法院判处两名高管各15年监禁——当时这是自2022年生效的《重大工业事故处罚法》下最严厉的判决。上诉法院分别将刑期减至4年和7年，最高法院确认了这一裁定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

遇难者家属的立场

在上诉审理期间，工厂的疏散路线是关键问题之一。21名遇难者的遗体在二楼的包装间内被发现。调查人员确定，在员工与另一处出口之间有一道由夹芯板构成的隔断。与此同时，上诉法院认为，安全规定并未要求每层都设有单独的紧急出口，并未认定违反了维护出口的义务。

遇难者家属及其律师批评了这一裁定。他们指出，该裁定在法庭内约10秒内宣布，未作任何解释，并表示若发现法律论证中存在重大错误或歪曲，可能提出宪法申诉。

亲属还称，受损企业的厂区内可能仍留有尚未能找到的遇难者遗骸。Aricell的母公司S-Connect已成为该地块的所有者。根据家属代表的说法，京畿道政府计划与公司及遇难者亲属会面，讨论进一步搜寻事宜。

关注我们在