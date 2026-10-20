Bezrobocie w Finlandii wzrosło do 10,5% we wrześniu — YLE News

W Finlandii stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 10,5%, wobec 10,1% w sierpniu. Liczba bezrobotnych sięgnęła 298 tys., czyli była o ponad 10% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, informuje YLE News.

Liczba bezrobotnych wzrosła o 39 tys.

Zgodnie z comiesięcznym badaniem Statistics Finland, we wrześniu bez pracy pozostawało około 39 tys. osób więcej niż w tym samym miesiącu 2025 roku. Pracy szukało prawie 300 tys. osób w wieku od 15 do 74 lat.

Jednocześnie oznaki stopniowego ożywienia fińskiej gospodarki nie wpłynęły jeszcze na rynek pracy. Ekonomiści oczekują, że pozytywny wpływ ożywienia gospodarczego na zatrudnienie może ujawnić się dopiero w ciągu roku.

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Pogorszenie sytuacji wśród mężczyzn i długotrwałe bezrobocie

Statistics Finland odnotował szczególnie trudną sytuację wśród mężczyzn: we wrześniu liczba zatrudnionych mężczyzn była o około 59 tys. niższa niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn osiągnęła 10,9%, czyli wzrosła o 1,4 punktu procentowego w ujęciu rocznym.

Według danych państwowego centrum KEHA, pod koniec września około 143 tys. osób było nieprzerwanie zarejestrowanych jako bezrobotni poszukujący pracy przez co najmniej rok. To o 9% więcej niż rok wcześniej.

Firmy odkładają zatrudnianie

Główny ekonomista Federacji Fińskich Przedsiębiorstw Petri Malinen oświadczył, że niepewność geopolityczna pogarsza oczekiwania firm i skłania je do odkładania zatrudniania pracowników. W jego ocenie ostrożność konsumentów hamuje odbudowę konsumpcji, dlatego popyt na produkty i usługi firm rośnie powoli.

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