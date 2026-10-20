Безработица в Финляндии выросла до 10,5% в сентябре — YLE News

В Финляндии уровень безработицы в сентябре составил 10,5% против 10,1% в августе. Число безработных достигло 298 тысяч, что более чем на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает YLE News.

Число безработных выросло на 39 тысяч

Согласно ежемесячному исследованию Statistics Finland, в сентябре без работы находились примерно на 39 тысяч человек больше, чем в том же месяце 2025 года. Работу искали почти 300 тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет.

В то же время признаки постепенного восстановления финской экономики пока не отразились на рынке труда. Экономисты ожидают, что положительное влияние экономического восстановления на занятость может проявиться лишь в течение года.

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Ухудшение среди мужчин и длительная безработица

Statistics Finland зафиксировала особенно сложную ситуацию среди мужчин: в сентябре число занятых мужчин было примерно на 59 тысяч меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы среди мужчин достиг 10,9%, что на 1,4 процентного пункта больше в годовом выражении.

По данным государственного центра KEHA, в конце сентября около 143 тысяч человек непрерывно были зарегистрированы как безработные соискатели работы не менее одного года. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Компании откладывают наем

Главный экономист Федерации предприятий Финляндии Петри Малинен заявил, что геополитическая неопределенность ухудшает ожидания компаний и побуждает их откладывать наем работников. По его оценке, осторожность потребителей сдерживает восстановление потребления, поэтому спрос на продукцию и услуги компаний растет медленно.

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